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Жители 150 сёл в Приангарье получили доступ к Wi-Fi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 150 малых поселений в Иркутской области подключили к Wi-Fi, сообщила пресс-служба АО «Ростелеком».

Ростелеком бесплатно провел интернет в 151 малом поселении в 29 районах Приангарья. Интернет появился в селах Александровское Аларского района и Усть-Када, а также поселок Панагино Куйтунского муниципалитета, Кижа, Балаганка, Лобагай Усть-Удинского района, Зуй Ангарского района.

#Интернет
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?

В населенных пунктах установлены точки доступа, интернет предоставляется бесплатно по беспроводной технологии Wi-Fi. Максимальная скорость передачи данных не менее 10 Мбит в секунду. Но зона уверенного приема сигнала – 100 метров.

Интернет подводится в деревню с использованием оптоволокна, затем устанавливает коммутатор и точку доступа с антенной для кругового покрытия.

После этого жители могут воспользоваться услугой как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров с модулем Wi-Fi. Для этого нужно зарегистрироваться в Личном кабинете и следовать инструкциям. Для усиления сигнала можно установить домашнюю точку доступа, роутер.

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