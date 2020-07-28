Ученый из Польши спрогнозировал климатическое будущее Сибири

Лето в Сибири необычайно жаркое, а в Польше — исключительно холодное. Это указывает на прогрессирующий климатический кризис, способный нанести непоправимый вред Сибири и всей планете, сообщил профессор факультета географических и геологических наук университета Адама Мицкевича Мариуш Ламентович.

Нынешние температурные аномалии, когда весной и в начале лета температура в Сибири поднималась до +40 градусов, можно назвать «тепловой волной». Она пришла в Сибирь в начала года. А виноваты в этом люди, «разогревающие» атмосферу безответственным поведением. Особенно опасны в Сибири торфяные пожары, отметил ученый.

«Явление, которое мы наблюдаем сейчас, является результатом естественных пожаров и поджогов и очень теплой зимы. В случае торфяников также могут возникать так называемые "пожары-зомби". Загорается торф, он тлеет под снегом, а весной и летом огонь снова охватывает торфяники и тайгу», — цитирует Wirtualna Polska геолога.

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Самая большая проблема горящих торфяников — выбросы в атмосферу. Торф образуется в течение нескольких тысяч лет. Трудно представить, что происходит с атмосферой, когда она получает такую углеродную нагрузку. Все это только усугубляет глобальное потепление.

«Что еще хуже, торф является невозобновляемым природным ресурсом. Когда горят тайга и сосновые леса, мы уверены, что деревья скоро вырастут. В случае торфяников — у нас нет шансов на быстрое восстановление — на это уходят тысячи лет», — подчеркнул профессор.

Прогнозы повышения температуры показывают, что в ближайшие годы положение ухудшится. Человечество само создает «парниковую Землю». Из-за этого под угрозой таяния в Сибири оказалась «вечная мерзлота».

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«Наиболее драматично, что вечная мерзлота оттаивает, а растительность горит. Для непрофессионала это может показаться незначительным. Но все это ускоряет темпы изменения климата», — резюмировал ученый.