Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары

Жара, обрушившаяся на Сибирь — это тревожный знак, указывающий на процессы, которые могут привести к разрушению городов и сел. Эту точку зрения высказали шведские ученые в материале для издания Svenska Dagbladet.

В России становится все жарче, причем в некоторых частях страны температура растет очень заметно. Настолько, что климатологи уже считают ситуацию тревожной. Особенно заметно потепление в Сибири. Зима и весна здесь стала намного теплее обычного.

«Это несомненно тревожный знак, причем необычно теплым был не только май», — цитирует ИноСМИ специалиста по изменениям климата Фрейю Вамборг.

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Но рекордная жара — только звено в общей цепи, считает географ и зампредседателя Климато-политического совета Юхан Киленшерна.

По его словам, у потепления в Сибири может быть целый ряд последствий. В краткосрочной перспективе — лесные пожары.

Другое последствие — таяние вечной мерзлоты. В результате высвобождаются метан и углекислый газ, что в свою очередь усугубляет парниковый эффект.

«Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях», — резюмировал он.