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Американцы заподозрили сибиряков в краже жары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Fox News выпустил материал об аномальной жаре в Сибири. Читатели заподозрили русских в том, что они «украли жару», предложили добавлять лед в водку, а также отправить к сибирякам «бесполезных» либералов из США.

По данным издания, в этом году на изрядной части территории Сибири температура поднималась до неожиданно высоких уровней, что приводило к масштабным лесным пожарам. А в субботу в Якутии в городе Верхоянске температура достигла +38 градусов. Издание отмечает, что Верхоянск находится за полярным кругом.

«Город примерно с 1,3 тысячи жителей занесен в Книгу рекордов Гиннесса как место с самым экстремальным температурным диапазоном в мире. Самая низкая температура в нем составила минус 90 градусов по Фаренгейту, а предыдущий рекорд жары составил 98,96 градуса», — цитирует ИноСМИ автора публикации.

Читатели из США высказали мнение о рекордной жаре в Сибири. Некоторые порадовались за сибиряков. «Думаю, сибиряки рады жаре. Лучше жара, чем холод», — написал пользователь под ником Sunsoakr.

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Другой читатель предложил купить американским либералам билет в Сибирь, потому что «здесь от них никакого толка». «Пока у них там нет чернокожих, они в безопасности», — добавил один из пользователей.

Но многие отнеслись с юмором к происходящему. «Русские сговорились с Трампом и украли из Флориды всю жару! (Не смейтесь, наверняка найдется какой-нибудь кретин-демократ, который потребует расследования)», — написал PierPressure.

Американцы также в шутку порекомендовали русским бороться с жарой с помощью лишнего кубика льда, добавленного в стакан с водкой.

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