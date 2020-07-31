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Серию фильмов про Олимпиалу-80 покажет Первый канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Владимир Родионов / CC BY-SA 3.0

Фильмы о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских игр в Москве, а также открытие и закрытие Олимпиады покажут на Первом канале 1 августа, сообщила пресс-служба телеканала.

«Больше, чем спорт» — 1 августа в 10.15.  В фильме будут рассказаны неизвестные подробности проведения игр. Оказывается, лично Брежнев до последнего сомневался в нужности проведения игр. Причина – бойкот Олимпиады ведущими западными странами, среди которых были США и ФРГ.

Уникальные современные съемки олимпийских объектов в Москве с воздуха соединятся с кадрами хроники 80-х. Это поможет зрителю почувствовать особенную атмосферу олимпийского лета в Москве.

Фильм раскроет все тайны летних Олимпийских игр. Герои фильма расскажут о закулисной борьбе, развернувшейся вокруг места проведения Игр, о том, какой ценой удалось отстоять честь нашей страны, о тяжелой борьбе за рекорды и об интригах, о которых зритель не подозревал.

«О, спорт, ты — мир!» — 1 августа в 13.30. Масштабный двухсерийный фильм был снят во время Олимпиады -80 в Москве. В нем показаны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, главные спортивные соревнования, эмоции болельщиков, победы и неудачи участников, трогательное прощание с талисманом московских игр – олимпийским Мишкой.

Церемония открытия — 1 августа в 11.20. В фильм войдут торжественное зажжение чаши Олимпийского Огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора Санеева и Сергея Белова.

Церемония закрытия — 1 августа в 16.45. Зрителям покажут минуты прощания с Олимпиадой, слезы на трибунах под улетающего Мишку — символ Олимпийских игр, под песню «До свиданья, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой.

XXII Летние Олимпийские игры проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической стране.


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