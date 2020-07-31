Серию фильмов про Олимпиалу-80 покажет Первый канал

Фильмы о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских игр
в Москве, а также открытие и закрытие Олимпиады покажут на Первом канале 1
августа, сообщила пресс-служба телеканала.
«Больше, чем спорт» — 1 августа в 10.15. В фильме будут рассказаны неизвестные
подробности проведения игр. Оказывается, лично Брежнев до последнего сомневался
в нужности проведения игр. Причина – бойкот Олимпиады ведущими западными странами,
среди которых были США и ФРГ.
Уникальные современные съемки олимпийских объектов в Москве
с воздуха соединятся с кадрами хроники 80-х. Это поможет зрителю почувствовать особенную
атмосферу олимпийского лета в Москве.
Фильм раскроет все тайны летних Олимпийских игр. Герои
фильма расскажут о закулисной борьбе, развернувшейся вокруг места проведения
Игр, о том, какой ценой удалось отстоять честь нашей страны, о тяжелой борьбе
за рекорды и об интригах, о которых зритель не подозревал.
«О, спорт, ты — мир!» — 1 августа в 13.30. Масштабный двухсерийный фильм был снят во время Олимпиады -80 в Москве. В нем показаны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, главные спортивные соревнования, эмоции болельщиков, победы и неудачи участников, трогательное прощание с талисманом московских игр – олимпийским Мишкой.
Церемония открытия — 1 августа в 11.20. В фильм войдут торжественное
зажжение чаши Олимпийского Огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора
Санеева и Сергея Белова.
Церемония закрытия — 1 августа в 16.45. Зрителям покажут минуты
прощания с Олимпиадой, слезы на трибунах под улетающего Мишку — символ
Олимпийских игр, под песню «До свиданья, Москва» в исполнении Льва Лещенко и
Татьяны Анциферовой.