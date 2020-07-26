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Министр здравоохранения Хакасии из-за претензий ушел в отставку

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба правительства Хакасии

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке, сообщает пресс-службе республиканского правительства. К чиновнику были претензии связанными с выплатами медикам за работу с заразившимися коронавирусом.

«Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы, не уточнив, подписано ли заявление об отставке главой региона и связано ли решение об уходе министра с ситуацией с выплатами.

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Весной в СМИ появилась информация, что медики в республике не получают положенных выплат за работу с заразившимися коронавирусом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике.

Региональная прокуратура посчитала, что республиканский Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат, а республиканские власти заявляли, что федеральные средства в регион поступили, задержка связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат. Все выплаты медицинские работники получили в средине мая. Глава республики Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.