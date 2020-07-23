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Глава красноярского Роспотребнадзора объяснил ошибки в COVID-сводках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Руководитель Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев объяснил, как получается задвоение данных в сводках по коронавирусу.

В официальную статистику попадают только случаи заболевания, зафиксированные врачами, сообщил Горяев на пресс-конференции краевого штаба по коронавирусу. Только медики могут отправить извещение о новом больном, чтобы его внесли в мониторинг. Ошибки в сводках муниципальных образований края возникали, когда к числу больных приписывали бессимптомных носителей.


«Определение РНК коронавируса не означает, что человек болен, это надо понимать. Согласно методическим рекомендациям, утвержденным Минздравом РФ и соответствующим ВОЗ, выявление вируса при отсутствии жалоб может расцениваться как носительство, в статистику заболеваемости и смертности не включается», — сказал Горяев.

Задвоения данных в сводках муниципальных образований края возникали, когда одного и того же пациента переводили из одной больницы в другую, учитывая в краевой сводке повторно, когда место работы и место прописки пациента не совпадали. Эти проблемы зафиксировали в Туруханском районе, Северо-Енисейском районе, Норильске, Ачинске. Это исправили, и данные Роспотребнадзора и краевого оперштаба по коронавирусу совпадают.

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