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Парень в Чите познакомился с девушкой и угнал у нее машину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Читы подала заявление в полицию, сообщив, что новый знакомый угнал у нее машину. Как выяснилось позже, молодой человек просто захотел отдохнуть, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.

В отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите обратилась жительница поселка Текстильщиков и сообщила об угоне автомобиля Toyota Camry. Она рассказала, что накануне познакомилась с мужчиной. Вместе с ним подъехала на автомобиле к своему гаражу.

Пока женщина открывала гараж, новый знакомый сел за руль и скрылся на ее автомобиле. Читинка смогла назвать полицейским только имя мужчины. Ориентировку на автомобиль передали наружным нарядам полиции.

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Злоумышленника задержали сотрудниками полиции на стационарном посту ДПС на трассе Улан-Удэ-Романовка-Чита. Подозреваемым в угоне оказался ранее судимый 35-летний житель Читы. Как выяснилось, машину он угнал, чтобы поехать на отдых на озеро Арахлей. Автомобиль изъят и возвращен законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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Топ комментариев

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

Удавиков

ЦитатаПолитическая и экономическая элита РоссииС чего бы это спекулянты стали элитой, парадокс.