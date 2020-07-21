Парень в Чите познакомился с девушкой и угнал у нее машину

Жительница Читы подала заявление в полицию, сообщив, что новый знакомый угнал у нее машину. Как выяснилось позже, молодой человек просто захотел отдохнуть, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.

В отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите обратилась жительница поселка Текстильщиков и сообщила об угоне автомобиля Toyota Camry. Она рассказала, что накануне познакомилась с мужчиной. Вместе с ним подъехала на автомобиле к своему гаражу.

Пока женщина открывала гараж, новый знакомый сел за руль и скрылся на ее автомобиле. Читинка смогла назвать полицейским только имя мужчины. Ориентировку на автомобиль передали наружным нарядам полиции.

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Злоумышленника задержали сотрудниками полиции на стационарном посту ДПС на трассе Улан-Удэ-Романовка-Чита. Подозреваемым в угоне оказался ранее судимый 35-летний житель Читы. Как выяснилось, машину он угнал, чтобы поехать на отдых на озеро Арахлей. Автомобиль изъят и возвращен законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.