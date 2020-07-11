Генпрокуратура объявила причину гибели группы Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стали снежная лавина и то, что молодые люди, покинувшие палатку, из-за плохой видимости не смогли найти ее, сообщил в субботу заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Группа из девяти человек под руководством студента УПИ Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года при невыясненных обстоятельствах. Существует более 70 версий произошедшего, в них входят сход лавины, испытания военной техники и воздействие паранормальных сил. Генпрокуратура в прошлом году начала собственное расследование.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — цитирует Курьякова РИА Новости.

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Он пояснил, что, когда началась лавина, группа Дятлова разрезала палатку и покинула ее. Туристы ушли на 50 метров от палатки к каменной гряде, которая была естественным ограничителем лавины.

«Они все сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — отметил заместитель начальника управления.

По его словам, был проведен эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Туристы стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов мороза.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заключил Курьяков.