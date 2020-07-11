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Эксперты объяснили переломы у туристов группы Дятлова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dyatlovjournal

Причиной смерти большинства туристов из группы Дятлова стало переохлаждение, а полученные травмы вызваны давлением снега, сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков в субботу.

Генпрокуратура в прошлом году начала собственное расследование трагедии на перевале Дятлова, где в 1959 году погибли девять туристов. Существует более 70 версий произошедшего, в них входят сход лавины, испытания военной техники и воздействие паранормальных сил. Ведомство пришло к выводу, что группа погибла из-за снежной лавины и плохой видимости.

В ходе проверки был проведен сравнительный анализ травм всех туристов. Все они, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. Но все телесные повреждения характерны для туристов-альпинистов, которые попали в лавину, приводит ТАСС слова Курьякова.

Например, у Золотарева были сломаны ребра. Считается, что в месте приложения силы происходит деформация костей и тканей, и это не объясняет травмы туриста. По мнению экспертов, они были причинены давлением обтекающей силы

«Но если мы возьмем шарик, создадим опоясывающую нагрузку и сверху надавим, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег (три-четыре метра снега, это примерно полтонны снега), то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были», — отметил заместитель начальника управления Генпрокуратуры.

По словам Курьякова, вопрос о причинах гибели туристов из группы Дятлова закрыт.

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