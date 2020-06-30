Лидеры и аутсайдеры: как голосует Сибирь по поправкам в Конституцию?

Досрочное голосование по поправкам, вносимым в Конституцию, началось в России с 25 июня. Регионы Сибири голосуют неоднородно: неплохая явка в небольших регионах и национальных республиках, а в субъектах с городами-миллионниками она средняя или ниже средней.

С четверга по воскресенье на избирательные участки Сибири пошли первые избиратели, а порой избирательные участки сами «приходили» к людям — в России в 2020 году члены УИК устраивают голосование на придомовых территориях.

В итоге за четыре дня проголосовало уже 49 миллионов человек. Это более 45% избирателей в России. Сибирь голосует неоднородно. Среди регионов уже обозначились «отличники» по явке, «середняки» и «аутсайдеры».

Первые и последние

Лидирует по явке Республика Тыва. Там проголосовало более 143 тысяч человек. Это 81% избирателей. Тува в целом вышла в лидеры по России, обогнав даже Чеченскую республику — там явка составила 78%.

На втором месте по явке среди сибирских регионов — Кузбасс. В Кемеровской области отдали свои голоса по поправкам в Конституцию более 1,2 миллиона человек. Это 64% избирателей. И на третьем месте — Республика Бурятия с 329 тысячами избирателей, явившихся на участки (54%).

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В остальных регионах явка пока не превысила 50%. Группу крепких «середняков» по явке открывает Омская область, где проголосовало 750 тысяч человек, или 48% избирателей.

В Забайкальском крае отдали голоса 318 тысяч человек (40%), в Красноярском — 763 тысячи (36%). Замыкает список Хакасия со 129 тысячами проголосовавших (34%).

В пяти регионах Сибири явка за пять дней не превысила 30%. Это Республика Алтай и Алтайский край с 29% проголосовавших. В Новосибирской области проголосовало 27% избирателей. А явка по Новосибирску не «дотянула» и до 10%, сообщила журналистам во вторник председатель регионального избиркома Ольга Благо.

На участки в Томской области пришли 26% избирателей. А самый неактивный на досрочном голосовании регион Сибири — Иркутская область. Там проголосовало 22% избирателей.

«Не расценивается как слабость»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник во время встречи с журналистами «успокоил» глав регионов, отметив, что за невысокую явку наказывать не будут.

«Низкая явка не расценивается как слабость руководителей регионов, вообще преждевременно делать выводы по явке», — цитирует Пескова РБК.

В первый день досрочного голосования президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями Общественной палаты РФ запретил накручивать явку и тем более заставлять кого-то голосовать.

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, "накрутки" явки. Чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — подчеркнул президент.

Основной день голосования пройдет 1 июля. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Голосования на придомовых территориях продлится до 17.00 среды. Результаты подсчитает ЦИК России в течение пяти дней, после чего опубликует. Поправки будут считаться принятыми, если большинство избирателей выскажется за их принятие.