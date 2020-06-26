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«Дивный новый мир» показали в новом трейлере сериала

Источник:
Sibnet.ru
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Презентован трейлер сериала по роману-антиутопии Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», его презентуют 15 июля на стриминговом сервисе Peacock.

Действие сериала развернется в Лондоне далёкого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. В этом мире человечество разбито на касты, все проблемы решаются с помощью синтетического наркотика — сомы. Однажды двое жителей Лондона оказываются за его пределами и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

По сюжету книги, люди не рождаются естественным путём, а выращиваются в бутылях на специальных заводах — инкубаториях. На стадии развития эмбриона они разделяются на пять каст, различающихся умственными и физическими способностями — от «альф», обладающих максимальным развитием, до наиболее примитивных «эпсилонов».

Дети с момента зачатия готовятся к тем видам труда, который должны будут выполнять. Люди низших каст — это будущие чернорабочие и прислуга, специально отупляются, их эмбрионы угнетаются этиловым спиртом и выращиваются с применением метода, в ходе которого зигота многократно делится для получения десятков однояйцевых близнецов

Главную роль в фильме исполнит Олден Эренрайк, известный по фильму «Хан Соло». Его персонаж – Джон Дикарь, станет ключевой фигурой картины, он рожден не из пробирки, а естественным путем.

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Медсестру Ленину Краун на экране воплотит Джессика Браун Финдлей, получившая известность после исполнения роли леди Сибил Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон». По сюжету книги, она работает на конвейере производства людей и состоит в связи с Генри Фостером. Лучшая подруга Фрэнни (Кайли Баннбери, «Социопат») настаивает, чтобы та придерживалась порядка вещей и была с другими мужчинами, она признается в симпатии к Бернарду Марксу.

Роль Бернарда Маркса досталась британскому актеру Гарри Ллойду, сыгравшего Визериса Таргариена в «Игре престолов». Бернард относится к высшей касте, но сильно отличается от остальных внешностью, из-за чего обладает дурной репутацией. согласно сценарию фильма, в время отпуска в «Диких землях» они попадают в самый центр кровопролитного восстания, их спасает Джона. Вместе с Бернардом и Лениной он отправляется в Лондон, где становится сенсацией.

В фильме также сыграет Джозеф Морган, известный по роли первородного вампира и оборотня Никлауса Майклсона в сериалах «Дневники вампира» и «Первородные». Его персонаж носит имя CJack60, он представитель низшей касты Эпсилонов, который выполняет физическую и утомительную работу. Он стал свидетелем ужасающего инцидента, что оказало на персонажа огромное влияние.




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