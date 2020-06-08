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Илон Маск раскрыл главную цель SpaceX

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Главным приоритетом SpaceX является создание космического корабля Starship, заявил американский бизнесмен Илон Маск. Корабль предназначен для лунных и марсианских миссий.

«Примите во внимание, что главным приоритетом SpaceX является Starship», — сообщил Маск в электронном письме, разосланном сотрудникам после успешной миссии Crew Dragon, передает CNBC.

Маск призвал сотрудников не почивать на лаврах, а действовать «резко и немедленно». В частности, некоторым сотрудникам предложат переехать поближе к частному космодрому компании в Техасе, чтобы ускорить работы по созданию корабля.

Испытания третьего прототипа Starship SN4 в конце мая закончились катастрофой — во время тестов произошла утечка топлива, в результате чего корабль взорвался. Тем не менее, работы по созданию корабля продолжаются.

Ранее SpaceX получила официальное разрешение на использование космической капсулы Crew Dragon для доставки людей в космос. Экипаж Crew Dragon 31 мая успешно был доставлен на Международную космическую станцию.

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