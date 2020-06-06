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Губернатор Омской области озвучил дату открытия детских садов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Детские сады в Омской области заработает с 22 июня, для этого нужно тщательно подготовиться, сообщается на сайте регионального правительства.

«Детские сады откроются 22 июня. Нужно время на санитарную обработку помещений, которые не использовались длительное время, обследование детей в поликлиниках для допуска в дошкольное учреждение, а также для организации питания, возобновление поставок продуктов», — говорится в сообщении.

С понедельника, 8 июня, Омская область начинает второй этап снятия ограничений. В первый день будет разрешена работа объектов торговли площадью до 800 квадратных метров. Смогут открыться спортивные центры для тренировок участников национальных и региональных сборных, их список будет строго регламентирован.

С 9 июня, возобновляется действие льготных транспортных карт. 12 июня начнут работать летние веранды ресторанов.

Губернатор региона Александр Бурков поручил усилить контроль за соблюдения санитарных правил в торговой сети. Торговые объекты, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

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Губернатор Омской области озвучил дату открытия детских садов
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