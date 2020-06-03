Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за погромов

Компания CD Projekt Red перенесла презентацию игры Cyberpunk 2077 из-за массовых беспорядков в США, ранее мероприятие должно было пройти 11 июня.

Теперь демонстрацию одной из самых ожидаемых игр 2020 года планируется провести 25 июня. Ожидается, что разработчики покажут геймплей Cyberpunk 2077, а также дадут протестировать игру «вживую» некоторым журналистам.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020

Мероприятие под названием Night City Wire должно было состояться в рамках фестиваля Summer Game Fest. Однако из-за масштабных погромов и протестов, спровоцированных «убийством» темнокожего мужчины Джорджа Флойда сотрудником полиции, фестиваль решено перенести.

Официальный релиз Cyberpunk 2077 на персональных компьютерах, PlayStation 4 и Xbox One состоится 17 сентября. Разработчики ранее перенесли выход игры, первоначально она должны была появиться в продаже весной 2020 года.