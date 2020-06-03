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Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за погромов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Компания CD Projekt Red перенесла презентацию игры Cyberpunk 2077 из-за массовых беспорядков в США, ранее мероприятие должно было пройти 11 июня.

Теперь демонстрацию одной из самых ожидаемых игр 2020 года планируется провести 25 июня. Ожидается, что разработчики покажут геймплей Cyberpunk 2077, а также дадут протестировать игру «вживую» некоторым журналистам.

Мероприятие под названием Night City Wire должно было состояться в рамках фестиваля Summer Game Fest. Однако из-за масштабных погромов и протестов, спровоцированных «убийством» темнокожего мужчины Джорджа Флойда сотрудником полиции, фестиваль решено перенести.

Официальный релиз Cyberpunk 2077 на персональных компьютерах, PlayStation 4 и Xbox One состоится 17 сентября. Разработчики ранее перенесли выход игры, первоначально она должны была появиться в продаже весной 2020 года.

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