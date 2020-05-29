Контакт-центр Ростелекома расскажет, как сдать тест на коронавирус

Специалисты Контакт-центра Ростелеком организовали и обслуживают горячую линию одной из крупнейших в стране сети медицинских лабораторий — KDL, которая 27 мая запустила тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19.

Контакт-центр проконсультирует желающих сдать тест на коронавирус. Операторы на линии ответят на вопросы по проведению этого исследования и дадут персональные рекомендации, расскажут, сколько стоит анализ и как долго ждать результатов, где и как проходит прием биоматериала, какой метод используется для определения антител к вирусу и другие детали.

Сотрудники, задействованные в проекте, прошли специальное обучение. «В рамках этого проекта для работы на линии отобраны самые компетентные специалисты с большим опытом подобных консультаций», — сказала генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Елена Дробот.

Пройти тестирование можно в лабораториях KDL в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Новосибирске, Ростове и других городах России. Сейчас компания проводит около 3 000 анализов в день, через месяц количество тестов планируется увеличить до 10 000. Сдать анализ можно двумя способами: вызвать лабораторную службу на дом или прийти в медицинский офис компании

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Консультация и запись на тестирование займет не более двух минут. Если клиент выбирает опцию проведения анализов на дому, оператор на линии формирует подробную анкету и оформляет заказ. Время обработки таких заявок — менее четырех минут.

Лаборатории KDL существуют с 2003 года и на сегодняшний день являются крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах России. Выручка лабораторий KDL в 2019 году составила 6,2 млрд рублей.

«Ростелеком Контакт-центр» — один из крупнейших аутсорсинговых контактных центров в России, 100% дочерняя компания ПАО «Ростелеком». По данным iKS-Consulting, входит в топ-3 компаний по доле рынка. В настоящий момент площадки расположены в 18 городах России. Штат сотрудников — более 7 100 человек.