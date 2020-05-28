Концерт Басты в виде фильма бесплатно покажут в Wink

Большой фильм-концерт Басты бесплатно покажет видеосервис Wink 29 мая. В программе не только хиты рэпера, но и его монолог, который прозвучит под музыку.

Зрителям обещают больше, чем просто концерт. Песни из разных альбомов Басты будут чередоваться с монологом музыканта, который был записан за день до выступления.

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Съемки проходили на крыше высотки, по соседству с домом, где вырос исполнитель. В интервью Баста рассказывает о родном городе Ростове, событиях прошлых лет, вспоминает о местах и людях, которые так или иначе оказали влияние на его творчество.

«Мы выступили тогда с максимальным составом музыкантов. Наш концерт стал первым шоу на «Ростов Арене» после чемпионата мира по футболу. Очень хочется порадовать ростовчан, хочется, чтобы это особенное выступление увидели и в других городах», — вспомнил Баста о своем концерте.

В подготовке концерта было задействовано более 500 специалистов разного профиля. Чтобы привезти из Москвы все необходимое для шоу оборудование потребовалось 20 огромных фур.

Фильм-концерт Басты появится на сервисе Wink и more.tv 29 мая в 15.00 по московскому времени.