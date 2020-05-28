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Wink открыл специальный раздел с аудиокнигами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pexels

Видеосервис Wink открыл специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.

В разделе аудиокниг несколько разделов: новинки, бестселлеры, детская литература, классика, саморазвитие, современная литература, детективы, фантастика.

Среди представленных аудиокниг есть те, которые прославились еще больше после их недавних экранизаций. Например, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Текст» Дмитрия Глуховского и другие.

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