Видеосервис Wink открыл специальный раздел с аудиокнигами для читателей с самыми разными интересами и вкусами. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.

В разделе аудиокниг несколько разделов: новинки, бестселлеры, детская литература, классика, саморазвитие, современная литература, детективы, фантастика.

Среди представленных аудиокниг есть те, которые прославились еще больше после их недавних экранизаций. Например, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Текст» Дмитрия Глуховского и другие.