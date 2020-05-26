Новый мистический триллер «Приди ко мне» появится в Wink

Цифровая премьера фильма ужасов «Приди ко мне» состоится на видеосервисе Wink 1 июня, посмотреть мистический триллер зрители смогут по промокоду.

Фильм «Приди ко мне» появится в Wink в 19.00 по московскому времени, посмотреть триллер можно будет по промокоду, который будет своеобразным билетом. Его можно купить на сайте кинотеатра «КАРО». Перед премьерой фильма в 18.00 на YouTube-канале КАРО.Арт пройдет онлайн-встреча с режиссером картины Малгожатой Шумовской, собеседником которой будет кинокритик Денис Вирен.

«Приди ко мне» рассказывает о таинственной секте, обитающей в лесу и состоящей только из женщин и загадочного Пастыря. В центре сюжета — история юной девушки Селы, которая с самого рождения живет в лесу в окружении «жен», «сестер» и Пастыря, ставшего для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем Села начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность.

Главную роль в картине сыграла восходящая голливудская звезда Рэффи Кэссиди, известная по работам в фильмах «Вокс люкс» и «Убийство священного оленя». Образ деспотичного Пастыря в картине воплотил актер Михиль Хаусман, прославившийся благодаря участию в сериале «Игра престолов».