Как посмотреть бесплатные фильмы в Wink?

Онлайн-кинотеатр Wink на время карантина открыл свободный доступ к тысячам фильмов и сериалов. Возможность смотреть фильмы бесплатно получили все российские интернет-пользователи и телезрители.

Wink — сервис, объединяющий телевидение и онлайн-кинотеатр. Приложения «Винк» работают на телевизорах, приставках и мобильных гаджетах. Также смотреть фильмы и ТВ-каналы можно на любом компьютере в веб-сервисе Wink.

Платформа Wink разработана Ростелеком, но для пользования сервисом не обязательно быть абонентом провайдера. Любой зритель может зарегистрироваться и получить бесплатный доступ к 20 федеральным каналам, а с 17 марта — и к огромной коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, а также к познавательным и образовательным передачам.

Чтобы познакомиться с сервисом, сначала можно зайти на сайт wink.rt.ru. Здесь же создать аккаунт (зарегистрироваться). А затем установить приложения на свои устройства (на мобильные, телевизоры, приставки).

Как зарегистрироваться в онлайн-кинотеатре Wink

На сайте Wink или в установленном приложении кликаем «Вход» (в правом верхнем углу). В появившемся окне указываем номер телефона. Кликаем «Далее» и «Зарегистрироваться».

Ждем SMS-сообщения с одноразовым кодом, вводим код в специальное поле на экране регистрации. Кликаем «Войти».

Где найти бесплатные фильмы

Интерфейсы и меню веб-сервиса и приложений Wink немного отличаются, но все схожи по содержанию интуитивно понятны. На каждой из платформ есть несколько способов попасть в доступные для свободного просмотра коллекции.

По каталогу

Главное меню Wink, расположенное вверху экрана, включает пункты: «Поиск», «Главная», «Телевидение», «Фильмы», «Сериалы», «Детям», Подписки», «Моё».

По клику на «Фильмы» или «Сериалы» попадаем в соответствующие каталоги с афишами. Под афишами бесплатных фильмов или сериалов есть метка «Доступно» или «Куплено» (в зависимости от платформы).

На главной странице Wink размещены размещены разделы с афишами фильмов, сериалов и другого контента («Новинки», «ТВ-каналы», «Популярные» и т.д.»). Нас интересует раздел «Фильмы и сериалы бесплатно». Переходим в раздел и видим каталог уже отсортированных только бесплатных фильмов и сериалов.

В разделе «Моё»

«Моё» — пункт главного меню. Размещается всегда вверху справа. По клику на «Моё» осуществляется переход в зарегистрированный аккаунт и доступный функционал.





Здесь выбираем плитку «Моя коллекция». Открывается каталог всего доступного бесплатно, активированного по промокодам и купленного по подпискам контента.

Кроме развлекательной коллекции всегда бесплатно доступны 20 федеральных каналов цифрового телевидения. Их можно посмотреть через меню, размещенное в левой части экрана. с помощью этого же меню можно переходить в различные категории: «Фильмы», «Сериалы», «Детям» и т.д.