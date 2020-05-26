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Ростелеком подключил к интернету более двухсот сел в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком с 2014 года в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) подключил 206 точек коллективного доступа в интернет в малых населенных пунктах в Омской области, положив для этого за пять лет более трех тысяч километров оптического кабеля.

«Более семидесяти тысяч жителей сел уже могут пользоваться онлайн-сервисами наравне с горожанами: заходить на портал госуслуг, заказывать справки, записываться к врачу, общаться с друзьями в социальных сетях. За два года предстоит подключить еще 54 населенных пункта к коллективному интернету», — сказал директор Омского филиала Ростелекома Эдуарда Серобабина.

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До конца года «Ростелеком» запустит еще 31 точку доступа в Большереченском, Большеуковском, Муромцевском, Саргатском, Седельниковском и Тюкалинском районах Прииртышья. Общая протяженность трассы до базовых станций составит порядка 1 200 километров оптики. В 2021 году по графику оператор связи завершит проект строительством 23 точки доступа.

Ростелеком в рамках исполнения федерального проекта по устранению цифрового неравенства предоставляет услуги передачи данных на скорости не менее 10 Мбит/с и на расстоянии не более 100 метров от базовой станции в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек.

Точки коллективного доступа установлены таким образом, чтобы в радиус действия сети попадали социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы. К интернету жители могут подключиться с любого устройства, которое поддерживает функцию Wi-Fi.

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