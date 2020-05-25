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Сериал «257 причин, чтобы жить» выйдет на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Телевизионная премьера сериала «257 причин, чтобы жить» состоится в июне на канале ТНТ, точная дата релиза пока не сообщается.

Премьера романтической комедии состоялась 26 марта 2020 года на видеосервисе START. По сюжету главная героиня, 30-летняя Женя Короткова, потратила три года в борьбе с раком. Когда наступила ремиссия, девушка узнала, что здоровая никому не нужна: жених ее бросат, подруги сплетничают за спиной, сестра зарабатывает деньги на ее придуманной смерти. Все идет наперекосяк, пока Женя не находит свой блокнот, куда записывала 256 причин, чтобы продолжать жить. Она решает воплотить все записи в жизнь.

Главную роль в сериале исполнила Полина Максимова, известная зрителям по сериалу «Девчонки», фильмам «Семь ужинов», «Без тебя». Ради нового образа актриса лишилась волос на несколько месяцев.  Также в сериале «257 причин, чтобы жить» снялись Егор Корешков («Психологини», «Отель "Элеон"»), Мария Фомина, Ася Громова, Дарья Руденок, Роман Маякин, Юлия Топольницкая и другие.


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