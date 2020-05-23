Опубликовано видео отмененной игры Half-Life

Видео отмененной игры Half-Life 2: Episode 4 попало в Сеть, отрывок опубликовала команда Noclip, которая готовит документальный фильм, посвященный игровой индустрии.

Разработка дополнения второй части Half-Life велась 2006-2007 годах и носила рабочее название Return to Ravenholm. Ее протагонистом должен был стать новый персонаж, а игрокам придумали новые механики.



Хронологически действие четвертого эпизода происходили до финала второго эпизода, поэтому продвижения истории по сценарию фактически не предполагалось, игроков бы «вернули назад» в игровой Вселенной.

Однако в итоге на свет даже не появился третий эпизод Half-Life, после чего разработка четвертого была навсегда приостановлена.