Бесплатные концерты «Арии» и Metallica попали в подборку Wink

Видеосервис Wink собрал все бесплатные концерты в единую подборку, туда вошли живые выступления Мадонны, Кэти Перри, группы Metallica и многих других.

Всего в подборке 19 бесплатных живых концертов. В нее включены выступления российских и зарубежных звезд.

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Из отечественных исполнителей можно посмотреть концерты групп «Звери», «Алиса», «Ария», музыкантов Полины Гагариной и Тимати. В подборку попал также концерт стендап-комика Александра Незлобина «Москва-Рига».

Бесплатно зрители смогут посмотреть концерты зарубежных звезд: групп Rammstein, Imagine Dragons, Metallica, Nightwish, музыкантов Бона Джови, Слэша, Мадонны и других.

Есть в подборке и концерты классической музыки, и концерт «Классика на Дворцовой» в трех частях. Все записи можно посмотреть в качестве HD.