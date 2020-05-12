Режим самоизоляции в Томской области продлили до 1 июня

Жители Томской области будут соблюдать режим самоизоляции до 1 июня, при этом ряд ограничений будет снят с 12 мая, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

С 12 мая разрешены индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе – на стадионах, лыжероллерных трассах, тропах здоровья, других спортивных плоскостных сооружениях. Также разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми, в том числе в парках и скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих не менее трех метров.

С другой стороны, некоторые меры защиты в регионе будут ужесточены. Сейчас в Томской области масочный режим носит рекомендательный характер, а с 18 мая он станет обязательным. Маски и по возможности защитные перчатки должны иметь люди в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях.

По-прежнему в регионе приостановлена деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), развлекательных центров, кинотеатров, деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг, спортивных и фитнес-клубов.

Жителям области рекомендовано ограничить поездки по территории и за пределы региона.