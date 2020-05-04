Актер из «Игры престолов» поднял больше 500 кг и установил рекорд

Исландский актер Хафтор Бьернсон, сыгравший в «Игре престолов» Григора Клигана (Гору), установил рекорд в экипировочной становой тяге: он поднял штангу весом в 501 килограмм — видео опубликовано в YouTube.

Предыдущий рекорд составлял ровно полтонны и принадлежал британцу Эдди Холлу, который установил его в 2016 году.

Пока неизвестно, засчитают ли новый рекорд официально. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса, Бьернсон поднял 501 килограмм не на официальных соревнованиях, как это предполагается по регламенту, а в своем зале в Исландии.

«Полагаю, сегодня я мог бы поднять и больший вес, но зачем? Я доволен своим результатом. Моя семья и друзья — тоже. Я решил, что этого достаточно», — сказал Бьёрнссон ESPN после установки рекорда.