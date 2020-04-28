Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года

Официальные нерабочие дни в мае 2020 года продлятся 11 дней. В связи с эпидемией коронавируса, три рабочих дня между праздниками — 6,7 и 8 мая, по решению президента Владимира Путина, будут выходными.

Глава государства мотивировал такое решение тем, что несколько дней между майскими праздниками и без режима изоляции многие не работают — берут отгулы или отпуска. А потому существенного урона дополнительные выходные рабочим процессам не нанесут. Но послужат пользу в деле профилактики распространения коронавируса.

Ранее, согласно производственному календарю на 2020 год, мы должны были отдыхать с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая.

В итоге, для всех россиян, кто работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные начнутся в пятницу 1 мая и продлятся до понедельника 11 мая. Выход на работу (если компания-работодатель продолжает деятельность) — 12 мая.

Если же какие-то компании продолжат работу 6,7 и 8 мая и вызовут сотрудников, оплачиваться эти дни будут в обычном порядке, а не по правилам выходного дня с повышением зарплаты. Но если сотрудников (кроме специалистов на сменном режиме работы) привлекут в выходные, утвержденные в производственном календаре (1-5, 9-11 мая), то дополнительная компенсация полагается.

При этом массовые празднования 1 и 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса отменены. Продолжают действовать особые режимы, предписывающие ограничения по перемещению и посещению общественных мест. То есть в период с 1 по 11 мая гражданам следует оставаться дома в условиях самоизоляции.

Далее, с 12 мая президент поручил регионам начать поэтапный выход из режима самоизоляции и разрешать деятельность предприятий, которые сейчас закрыты. Поэтому, в мае нас ждут последние в этом году длинные «рабочие каникулы».