Тимати даст живой концерт в видеосервисе Wink

Рэп-исполнитель, певец и продюсер Тимати даст живой онлайн-концерт в видеосервисе Wink вечером 17 апреля, сообщает пресс-служба Ростелеком.

Тимати строго соблюдает режим самоизоляции и находится дома со своей семьей, но для поклонников сделает настоящее шоу. Прямой эфир будет вестись в Wink 17 апреля в 19.00 по московскому времени из специальной студии.

«Здорово, что в период самоизоляции у артистов есть возможность выступить для своей аудитории, а у зрителей — насладиться творчеством любимых исполнителей. Это очень важно поддерживать друг друга и заряжать позитивными эмоциями. Я бы хотел пригласить на этот концерт всех своих слушателей — мы приготовили для вас крутую программу из всем известных хитов, под которые вместе сможем зажечь в прямом эфире в Wink!», — сказал Тимати.

На концерте прозвучат такие популярные хиты, как «Где ты, где я», «Не сходи с ума», «Понты», «Дерзкая», «Баклажан» и многие другие.

Концерт Тимати будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — даже без регистрации. Надо включить телеканал «Всё ТВ» 17 апреля в 19.00 (мск).

В прямом эфире Тимати пообщается со зрителями и ответит на вопросы. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к посту с анонсом концерта Тимати.

Как бесплатно смотреть концерты и фильмы на Wink

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций). Каждую неделю сервис проводит новый онлайн-концерт для своих пользователей. В виртуальной студии уже выступали группа «Ария» и Полина Гагарина.