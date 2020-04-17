Как уйти на кредитные каникулы?

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул россиянам в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса. Как работают принятые нормы, кто сможет претендовать на отсрочку по кредиту и что делать, если банки игнорируют просьбы заемщика?

Как работают кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это отсрочка ежемесячного платежа на определенное время. Банк дает заемщику «передышку», чтобы он поправил свое финансовое положение. Однако это не прощение долга — в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые придется заплатить после окончания каникул.

Правовая норма каникул, предоставляемых россиянам из-за пандемии коронавируса, прописана в статьях 6 и 7 Закона № 106-ФЗ от 03.04.2020 под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке РФ» и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

Согласно этому документу, заемщик может обратиться в кредитную организацию не позднее 30 сентября 2020 года, если его доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Методику расчета дохода в ближайшее время установит правительство. Максимальный срок каникул составляет шесть месяцев.

Банки продолжают начислять проценты на сумму долга во время кредитных каникул. По ипотечным кредитам — на процент, который прописан в договоре. По потребительским кредитам и кредитным картам действует льготная ставка, она определяется как 2/3 от среднерыночного значения, которое рассчитывает Центробанк на день подачи заявления.

Кто имеет право на каникулы

Размер кредита не должен превышать установленный максимум. Так, на сайте Сбербанка указаны максимальные суммы кредитов, по которым граждане и индивидуальные предприниматели могут получить кредитные каникулы. Однако стоит учесть, что суммы еще могут быть скорректированы правительством.

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Сейчас для ипотечных кредитов сумма составляет 4,5 миллиона рублей для Москвы, 3 миллиона для Санкт-Петербурга и Дальнего Востока и 2 миллиона для остальных регионов, для автокредитов — 600 тысяч рублей, для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям — 300 тысяч рублей, для потребительских кредитов физических лиц — 250 тысяч рублей, для кредитных карт — 100 тысяч рублей.

Важно понимать, что банки учитывают размер выданного кредита, а не остаток задолженности. К примеру, если сумма автокредита превышала 800 тысяч рублей, вы заплатили 200 тысяч, то на остаток в 600 тысяч оформить кредитные каникулы будет нельзя. При этом для ипотеки есть закон об ипотечных каникулах от июля 2019 года, там лимит составляет 15 миллионов рублей.

Нельзя одновременно использовать обычные кредитные каникулы из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию и чрезвычайные каникулы из-за коронавируса. Если на момент обращения в отношении кредита уже действует один льготный период, другой не предоставляется. Однако можно подать заявления последовательно — после истечения срока одного из периодов.

Какие документы нужны

Чтобы доказать, что доходы снизились на 30%, потребуется справка о доходах физического лица и удержанных суммах налога по форме 2-НДФЛ, за текущий год и за 2019 год. Если человек был временно нетрудоспособен, понадобится больничный лист, выданный в соответствии с законодательством РФ.

В случае увольнения потребуется выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения — о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».

В отношении документов действует презумпция правоты заемщика. Сначала он направляет просьбу предоставить кредитные каникулы, а затем в течение 90 дней отправляет в банк все подтверждающие документы. Кредитная организация не может отказывать в кредитных каникулах только потому, что документы еще не предоставлены.

Однако есть нюанс — если в течение 90 дней с момента подачи заявления человек не подтвердил документально, что его доход снизился, банк отменит льготный период, у гражданина возникнет просроченная задолженность, на которую кредитная организация будет вправе начислить неустойку.

Как воспользоваться льготой

Граждане и индивидуальные предприниматели могут направить требование по указанным в кредитном договоре контактам — устно, письменно или в виде электронного заявления. Заемщик при этом должен указать, что его обращение подается по закону о «чрезвычайных кредитных каникулах».

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Льготный период считается установленным, если банк официально не ответил на запрос за десять дней или если кредитор не запросил подтверждающие документы в течение 60 дней. За отказ принимать заявление по закону на банк могут наложить штраф, в случае массовых нарушений регулятор инициирует отзыв лицензии.

Весь льготный период действует запрет на проведение расходных операций для заемщика. Например, кредитная карта будет «заморожена». При этом после наступления кредитных каникул заемщик вправе прекратить действие льготного периода или досрочно погасить кредит в любой момент.

После льготного периода кредит погашается на условиях, которые действовали до него. Для кредитки начисленные за льготный период проценты погашаются течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. За потребительский кредит или ипотеку проценты выплачиваются ежемесячными платежами, равными остальным выплатам за кредит.

Может ли банк отказать

Кредитная организация имеет право отказать в кредитных каникулах. Юристы отмечают, что пока неясно, как защищать себя гражданам, если они считают такой отказ необоснованным. В частности, в законе не прописаны последствия нарушения кредитором его обязанностей — например, прием заявления по телефону, ведь граждане зачастую не могут посетить банк из-за введенного режима самоизоляции.

«На сегодня некоторые моменты кредитных каникул выглядят декларативными. Банки — коммерческие организации, ждать от них приема подобных заявлений от граждан по телефонному звонку не приходится, гражданину в любом случае стоит предпочесть письменное обращение», — прокомментировала Sibnet.ru управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

По словам юриста, подавать в суд на банк в случае неявного «саботажа» закона нет смысла. Однако когда банк потребует погасить просрочку по займу и пойдет в суд, у гражданина должны быть доказательства его проигнорированного кредитной организацией обращения с заявлением на кредитные каникулы, только тогда можно будет избежать штрафных начислений.

«Я бы рекомендовала гражданам не торопиться с подачей заявлений на кредитные каникулы и дождаться принятия правительством всех подзаконных актов, а также утверждения банками внутренних инструкций. Только после этого станет ясна правоприменительная практика нового закона», — подытожила Гребнева.