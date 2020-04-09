Полина Гагарина представит новую песню в онлайн-концерте на Wink

Онлайн-концерт Полины Гагариной, на котором певица представит свою новую песню «Небо в глазах», пройдет в пятницу в видеосервисе Wink на телеканале «Все ТВ», сообщает пресс-служба Ростелекома.

Концерт состоится 10 апреля в 19.00 по московскому времени в видеосервисе Wink. Певица и музыканты при этом будут в условиях самоизоляции. Гагарина будет петь, а музыканты аккомпанировать в онлайн-режиме из дома. При этом Wink обеспечит стереозвук необычного домашнего концерта.

Главным сюрпризом концерта станет премьера сингла «Небо в глазах» — это пронзительная история о любви и надежде, которая никого не оставит равнодушным.

«Эта песня очень личная, она отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, и всех, кто влюблен сейчас. Песня полна надежды и веры! Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо, и необходима, как вода и воздух», — рассказала Гагарина.

На концерте прозвучат и известные полюбившиеся хиты певицы, такие как «Колыбельная», «Кукушка», «Обезоружена», «Смотри» и другие.

В прямом эфире Полина Гагарина также ответит на вопросы зрителей. Задать их можно в официальном аккаунте Ростелекома в Instagram в комментариях к посту с анонсом концерта певицы. Лучшие вопросы прозвучат во время прямой трансляции, а их авторы получат подарки.

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