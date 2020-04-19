Перевернувшие мир: лучшие фильмы про гениев

Белая ворона, изгой, фанатик — как только не называют увлеченных своим делом людей. Про таких снято множество фильмов. Истории гениальных людей легли в основу мелодрам, комедий и боевиков...

Гением принято считать человека, обладающего высшим уровнем интеллектуальных или творческих способностей. Несмотря на свою одаренность, таким людям непросто живется в обществе, их не всегда понимают и оценивают по достоинству. В нашей подборке все герои сумели доказать себе и миру, чего они стоят.

«Расплата»

Сюжет. Фильм «Расплата» — история Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему на хвост садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

Герой. В детстве у Кристиана Вульффа диагностирована высокофункциональная форма аутизма, он боится громких звуков. Вместо клинического лечения, отец мальчика решает «закалить» его, решив, что ребенок должен сам преодолеть трудности своего состояния. Кристиан вырастает замкнутым, но очень сильным. Гениальность его заключается в том, что он все знает о цифрах, он математический гений.

Актеры. Главную роль исполнил Бен Аффлек. Также в фильме снялись Анна Кендрик, Джонатан Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон, Джон Бернтал, Джон Литгоу и другие.

«Вселенная Стивена Хокинга»

Сюжет. Фильм рассказывает о жизни и научных достижениях физика-теоретика Стивена Хокинга и Джейн Уайлд, его супруги. Они познакомились студентами и сразу полюбили друг друга. Вскоре после сближения с Джейн Хокинг узнал о страшном диагнозе, который привел его к параличу. Но это не остановило его на пути к свершениям.

Герой. Признаки болезни Лу Герига (прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы) начали проявляться еще в 18 лет, а в 21 год врачи решили, что при самых оптимистичных прогнозах, молодому человеку осталось жить 2,5 года. Но гений нашел выход из ситуации.

Актеры. Роль Стивена Хокинга досталась Эдди Редмэйну, его возлюбленную сыграла Фелисити Джонс. Еще в фильме снялись Чарли Кокс, Саймон Макбёрни, Максин Пик, Гарри Ллойд, Дэвид Тьюлис.

«Умница Уилл Хантинг»

Сюжет. Главный герой Уилл Хантинг то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

Герой. Уилл Хантинг — молодой человек с феноменальными врожденными способностями, позволяющими ему делать открытия в новейших областях математики, и великолепной эйдетической памятью, при помощи которой ему с лёгкостью удается накапливать энциклопедические знания.

Актеры. В роли самоуверенного гения молодой Мэтт Деймон. Также в драме снялись Бэн Аффлек, Робин Уильямс, Стеллан Скарсгард, Минни Драйвер и другие.

«Защита Лужина»

Сюжет. Мелодрама «Защита Лужина» снята по мотивам одноименного романа Владимира Набокова. В центре повествования история любви к русской аристократке Наташе, и гениальная игра в шахматы, где Лужину нет равных.

Герой. Гениальный гроссмейстер Александр Лужин замкнутый и мнительный человек, но это не мешает ему влюбиться. Главным сражение в его карьере становится международный турнир по шахматам, где он сталкивается лбом с гроссмейстером Турати, это битва покажет кто истинный гений в этом искусстве.

Актеры. В роли Александра Лужина — американский актер Джон Туртурро, Наташу сыграла Эмили Уотсон, гроссмейстером Турати — Фабио Сартор.

«Человек, который познал бесконечность»

Сюжет. Действие разворачивается в начале 20 века в Индии. Состоятельные люди замечают у бедняка математический талант и используют его для помощи в бухгалтерском учёте. Когда коллеги с высшим образованием замечают талант молодого человека замечают, то советуют показать свои результаты университетским профессорам. Постепенно жизнь героя менятся.

Герой. Сринивас Рамануджан работает чернорабочим, находясь на грани бедности, но при этом он обладает исключительными математическими навыками. Он самоучка и это еще больше удивляет и восхищает профессиональных математиков. Рамануджан как неограненный алмаз, которому предназначено найти себя в мире науки.

Актеры. В роли Рамануджана — британский актер индийского происхождения Дев Патель, в картине также снялись Джереми Айронс, Девика Бисе, Тоби Джонс, Стивен Фрай и другие.

«Игра в имитацию»

Сюжет. «Игра в имитацию» повествует о том, как английский логик Алан Тьюринг пытается взломать код немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны.

Герой. Алан Тьюринг — гениальный криптограф.В ходе своей работы он приходит к выводу о том, что для взлома кода Enigma недостаточно возможностей человека и необходима другая машина. Гений в своем деле добивается нужно результата, параллельно пуская под откос свою жизнь.

Актеры. Главную роль сыграл Бенедикт Камбербетч, пару ему составила Кира Найтли. Также в картине снялись Мэттью Гуд, Чарльз Дэнс, Марк Стронг, Рори Киннир, Аллен Лич и другие.

«Одаренная»

Сюжет. В центре истории молодой мужчина Фрэнк Адлер, который в одиночку воспитывает свою одаренную племянницу Мэри. Все меняется, когда о способностях девочки узнает властная бабушка, она видит судьбу Мэри совершенно отличной от представлений Фрэнка.

Героиня. Семилетняя Мэри унаследовала свой математический дар от матери, которая посвятила жизнь изучению проблеме Навье-Стокса (одной из нерешенных Задач тысячелетия). Главный конфликт героини — провести нормальное детство или посвятить это время взрослым научным познаниям.

Актеры. Мэри сыграла юная актриса Маккенна Грейс, а в роли ее дяди выступил актер Крис Эванс. Также в «Одаренной» снялись Линдси Дункан, Октавия Спенсер, Дженни Слейт, Гленн Пламмер.

«Джобс: Империя соблазна»

Сюжет. Фильм расскажет о довольно продолжительном периоде жизни создателя компании Apple Стиве Джобсе, начиная со студенческих времен, и заканчивая вторым его приходом на пост главы корпорации.

Герой. Стив Джобс — настоящий гений технологий. Он упертый, амбициозный и считается только со своим мнением. Несмотря на множество последователей и людей, желающих его поддержать, Джобс очень одинок и ставит свои цели выше отношений.

Актеры. Главная роль у Эштона Кутчера, в фильм также снялись Дермот Малруни, Джош Гад, Лукас Хаас, Дж.К. Симмонс, Лесли Энн Уоррен, Рон Элдард, Ана О’Райли, Джон Гец, Джеймс Вудс.

«Игры разума»

Сюжет. Однажды к математическому гению Нэшу обращается некий агент Уильям Парчер, предлагающий поработать на особый отдел ЦРУ, он должен анализировать информацию, опубликованную в открытых источниках, с целью поиска в ней зашифрованной информации. Вскоре выясняется, что вся работа на ЦРУ — всего лишь плод его воображения.

Герой. Джон Нэш мнительный и странный, он не очень ладит с людьми, но обладает талантами, явно превосходящими успехи других ученых. Однако его гениальность в определенное время приводит его к параноидной шизофрении, сопровождающейся галлюцинациями, болезнь прогрессирует до тех пор, пока не ставит под удар его работу и отношения с женой и друзьями.

Актеры. В роли математического гения Нэша — Рассел Кроу, его студенку и впоследствии супругу сыграла Дженнифер Коннелли, другие роли исполнили Эдд Харрис, Пол Беттани, Адам Голдберг, Кристофер Пламмер, Джош Лукас.