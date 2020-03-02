Школьница-модель подавилась насмерть шоколадом

Девушка в подмосковных Котельниках погибла, подавившись шоколадом. Тело 17-летней россиянки обнаружили в подъезде одного из домов города.

По данным полиции, в момент смерти рядом с несовершеннолетней россиянкой находился ее знакомый. Юноша признался, что его подруга подавилась шоколадом и потеряла сознание. Он вызвал на место инцидента скорую помощь, но девушку не удалось.

Погибшая была начинающей моделью и недавно участвовала в конкурсе красоты в Подмосковье. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.