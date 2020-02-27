Телеканал запретил показывать успешных в «мужских» видах спорта женщин

Российский телеканал «Осетия-Ирыстон» запретил показывать спортсменок, преуспевших в «мужских» видах спорта, сообщила бывшая ведущая телеканала Кристина Кокаева в Instagram.

Кокаева рассказала, что в декабре подготовила программу с бойцом Тимуром Айляровым и чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. В эфире показали только часть с мужчиной.

«А Ирину нам сказали вырезать по максимуму из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин», — написала журналистка.

Она добавила, что затем ей запретили уделять внимание мужским видам спорта, где преуспели женщины. Ей предложили звать «гимнасток или балет». В итоге Кокаева уволилась.