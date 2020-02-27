Телеканал запретил показывать успешных в «мужских» видах спорта женщин

Российский телеканал «Осетия-Ирыстон» запретил показывать спортсменок, преуспевших в «мужских» видах спорта, сообщила бывшая ведущая телеканала Кристина Кокаева в Instagram.
Кокаева рассказала, что в декабре подготовила программу с бойцом Тимуром Айляровым и чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. В эфире показали только часть с мужчиной.
«А Ирину нам сказали вырезать по максимуму из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин», — написала журналистка.
Она добавила, что затем ей запретили уделять внимание мужским видам спорта, где преуспели женщины. Ей предложили звать «гимнасток или балет». В итоге Кокаева уволилась.
Иркут 69Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......
UynachalnicaНу, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!
k2nДа, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...
WSG0600-164-164Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.
UynachalnicaМаловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...