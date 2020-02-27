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Телеканал запретил показывать успешных в «мужских» видах спорта женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © piqsels.com

Российский телеканал «Осетия-Ирыстон» запретил показывать спортсменок, преуспевших в «мужских» видах спорта, сообщила бывшая ведущая телеканала Кристина Кокаева в Instagram.

Кокаева рассказала, что в декабре подготовила программу с бойцом Тимуром Айляровым и чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. В эфире показали только часть с мужчиной.

«А Ирину нам сказали вырезать по максимуму из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин», — написала журналистка.

Она добавила, что затем ей запретили уделять внимание мужским видам спорта, где преуспели женщины. Ей предложили звать «гимнасток или балет». В итоге Кокаева уволилась.

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Топ комментариев

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...