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Раскрыто происхождение зомби-вируса в «Ходячих мертвецах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Создатель вселенной «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман раскрыл происхождение зомби-вируса, «поднимающего» людей из мертвых в созданной им вселенной. Он ответил на вопрос поклонника в Twitter.

Один из поклонников посетовал, что даже после окончания комиксов, на которых основан сериал, он не получил ответа на вопрос, откуда же вообще взялся вирус.

«Космические споры», – внезапно ответил Киркман, поссорив поклонников. Часть из них решила, что он говорит серьезно, остальные сочли это шуткой.

Ранее поклонники выдвигали множество версий происхождения вируса. Это вышедший из-под контроля ученых эксперимент, вирус, мутировавший в организмах животных, бактериологическая атака.

Сейчас десятый сезон сериала находится на перерыве. Он вернется на экраны 23 февраля, а 12 апреля в эфир выйдет третий сериал киновселенной под названием «Мир за пределами». Он расскажет о выросшей в изоляции группе подростков, оказавшихся вдруг в разрушенном апокалипсисом мире.



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