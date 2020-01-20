Третий сериал по «Ходячим мертвецам» выйдет в апреле

Третий сезон по вселенной «Ходячих мертвецов», который покажет выросших в изоляции от разрушенного мира подростков, выйдет на экраны 12 апреля. В нем будет всего два сезона.

Новый проект, название которого долго держали в секрете», называется «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». В центре сюжета окажется группа подростков, которые около 10 лет спокойно жили в защищенном убежище, но однажды им пришлось выйти за его стены в реальный мир, кишащий ходячими мертвецами.

Первый сезон будет длиться десять эпизодов и выйдет на экраны 12 апреля. Производство следующего сезона, сообщает Comicbook со ссылкой на свои источники, стартует в конце этого года, само шоу покажут зрителям в 2021 году.

Ранее уже сообщались, что третий проект киновселенной будет связан с грядущими полнометражными фильмами о Рике Граймсе, покинувшем оригинальный сериал некоторое время назад. Предполагается, что это шоу станет неким переходным мостом, чтобы переместить вселенную мертвых на территорию, которая раскроет историю персонажа Эндрю Линкольна.

Если предположение окажется верным, это означает, что долгое ожидание новостей о полнометражном фильме завершается. Дата его премьеры не озвучивалась до сих пор. В этом случае фильм про Рика можно будет ожидать в конце 2021 года или в 2022 году.