Актриса из «Людей Икс» обнажилась ради модного журнала

Популярная американская актриса Зои Кравиц сфотографировалась обнаженной для обложки модного журнала Elle, откровенные кадры появились на официальной странице Кравиц в Instagram.

На одном из фотоснимков девушка позирует обнаженной, при этом актриса скрестила ноги и руки, чтобы прикрыть грудь и область бикини. Образ Кравиц дополняет массивное колье из ракушек и жемчуга.

Фотографию актриса пометила эмодзи, изображающее ракушку. Поклонники Зои немедленно засыпали ее комплиментами, назвав «богиней» с «ошеломительной красотой». Некоторые комментаторы отметили смелость девушки.

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Они снималась в фильмах «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история».