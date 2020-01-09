НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Актриса из «Людей Икс» обнажилась ради модного журнала

Источник:
Sibnet.ru
319 0
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Популярная американская актриса Зои Кравиц сфотографировалась обнаженной для обложки модного журнала Elle, откровенные кадры появились на официальной странице Кравиц в Instagram.

На одном из фотоснимков девушка позирует обнаженной, при этом актриса скрестила ноги и руки, чтобы прикрыть грудь и область бикини. Образ Кравиц дополняет массивное колье из ракушек и жемчуга.

Фотографию актриса пометила эмодзи, изображающее ракушку. Поклонники Зои немедленно засыпали ее комплиментами, назвав «богиней» с «ошеломительной красотой». Некоторые комментаторы отметили смелость девушки.

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Они снималась в фильмах «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история».

Еще по теме
Джиджи Хадид снялась топлес для календаря
Российские хоккеистки обнажились для календаря
Тренд «брови-нимбы» пришел на смену «губам дьявола»
Выбрана новая обладательница короны «Мисс мира»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Красота
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия бросит вызов морским державам
•
Киев назвал попадание ракеты среди версий гибели Boeing в Иране
•
Новый штраф введут для автомобилистов
•
Нашелся выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
Сибирь 09.01.2020 18:14
Омская школьница убила мать молотком за день до Нового года
Сибирь 09.01.2020 18:14
Женщина погибла за рулем Honda в жестком ДТП в Новосибирске
Сибирь 09.01.2020 17:28
Федеральный бюджет выделит на онкодиспансер в Бурятии 1 млрд
Сибирь 09.01.2020 17:22
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
6558
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
4733
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
3916
НЛО засняли в Новокузнецке
3770
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия бросит вызов морским державам
•
Киев назвал попадание ракеты среди версий гибели Boeing в Иране
•
Новый штраф введут для автомобилистов
•
Нашелся выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин
Подробности
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Уроки прошлого: почему 20-е годы лихорадят Россию
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Сибирь
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Омская школьница убила мать молотком за день до Нового года
•
Женщина погибла за рулем Honda в жестком ДТП в Новосибирске
•
Федеральный бюджет выделит на онкодиспансер в Бурятии 1 млрд
•
Место для строительства метро определили в Красноярске
•
Сноубордисты в Чите сорвались с подъемника
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин озаботился проблемой бедности россиян
101
Иран разбомбил американскую военную базу
99
Путин запустил «Турецкий поток»
55
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Топ комментариев

stillixon

Холопы и есть,потому как если бы не холопы, то набили бы ему морду за такие слова,а так на правду не...

Иркут 69

А чего ему бояться? Раз толпа хватает бумажки, то они и есть те, за кого их считает Жырик. А холопов...

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Uynachalnica

Цитата«Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена"»,...

Danilon

Жирик проспался. Ну такие себе отмазки. Не очень. Хоть бы придумал что-то весёлое. Хотя ЭТОМУ народу...