НЛО засняли в Новокузнецке

Житель Новокузнецка заснял и опубликовал на YouTube видео полета неопознанного летающего объекта, ролик посмотрели более 6 тысяч человек.

«Шаровидный объект пролетел над головой. Сначала двигался быстро, затем замедлился. После приближения камеры, было понятно, что это шар жёлтого цвета. После прекращения съемки, объект исчез», — написал автор ролика на канале Easy Flute.

Видео, опубликованное 1 января 2020 года, посмотрели более 6 тысяч человек. Некоторые предположили, что это был небесный фонарик, так как на самолет он не похож. Осенью похожий объект видели в Междуреченске.