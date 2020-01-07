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НЛО засняли в Новокузнецке

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Новокузнецка заснял и опубликовал на YouTube видео полета неопознанного летающего объекта, ролик посмотрели более 6 тысяч человек.

«Шаровидный объект пролетел над головой. Сначала двигался быстро, затем замедлился. После приближения камеры, было понятно, что это шар жёлтого цвета. После прекращения съемки, объект исчез», — написал автор ролика на канале Easy Flute.

Видео, опубликованное 1 января 2020 года, посмотрели более 6 тысяч человек. Некоторые предположили, что это был небесный фонарик, так как на самолет он не похож. Осенью похожий объект видели в Междуреченске.


Кузбасс #Космос #Мистика
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TehN1k

Победитель не исчез, его и не было! Всё это Лохотрон!

Иркут 69

Тест на гражданскую сознательность. Тот, кто взял подачку от Жырика - тот холоп. 😁

khlind102

Задолбали уже с этой лоховозкой

Voland2

Внезапно победил хозяин лотереи...

Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......