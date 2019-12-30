Моржи облились холодной водой в центре Новосибирска

Около 40 мужчин и женщин облились холодной водой на площади Ленина в Новосибирске в рамках всероссийской акции моржей, сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте».

На видео видно, как в субботу женщины и мужчины, скинув халаты и раздевшись до трусов и купальников, обливались водой прямо у памятника Ленину.

В субботу проходила общероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Участники планировали установить мировой рекорд по массовому закаливанию.

«В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоёмов и рек и обольются холодной водой», — говорится в сообщении.