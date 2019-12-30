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Моржи облились холодной водой в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Около 40 мужчин и женщин облились холодной водой на площади Ленина в Новосибирске в рамках всероссийской акции моржей, сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте».

На видео видно, как в субботу женщины и мужчины, скинув халаты и раздевшись до трусов и купальников, обливались водой прямо у памятника Ленину.

В субботу проходила общероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Участники планировали установить мировой рекорд по массовому закаливанию.

«В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоёмов и рек и обольются холодной водой», — говорится в сообщении.

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aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены