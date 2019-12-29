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Путин рассказал о своих впечатлениях от моста в Крым

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин рассказал, что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост) может и веками будет стоять, конечно», — приводит РИА Новости слова Путина, сказанные им в эфире российского телевидения. Он подчеркнул, что при строительстве применялись «самые современные технологии».

Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход.

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«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях», — сказал президент.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. Движение автотранспорта запустили 16 мая прошлого года, а поездов по железнодорожной части моста — 23 декабря 2019 года.


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