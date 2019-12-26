Машинист показал видео проезда по Крымскому мосту

Машинист первого поезда «Таврия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь, снял на видео проезд по железнодорожной части Крымского моста.

Видео проезда опубликовал телеканал «Звезда». Когда состав поравнялся с аркой моста, подсвеченной иллюминацией, машинисты дали несколько гудков.

Состав ехал по железнодорожному участку моста примерно 20 минут. Первый пассажирский поезд прибыл в Крым из Санкт-Петербурга утром в среду.

Железнодорожного сообщения между Крымом и Россией не было пять лет. До этого поезда ходили в Крым через Украину.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей.