НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Машинист показал видео проезда по Крымскому мосту

Источник:
Sibnet.ru
132 1

Машинист первого поезда «Таврия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь, снял на видео проезд по железнодорожной части Крымского моста.

Видео проезда опубликовал телеканал «Звезда». Когда состав поравнялся с аркой моста, подсвеченной иллюминацией, машинисты дали несколько гудков.

Состав ехал по железнодорожному участку моста примерно 20 минут. Первый пассажирский поезд прибыл в Крым из Санкт-Петербурга утром в среду.

Железнодорожного сообщения между Крымом и Россией не было пять лет. До этого поезда ходили в Крым через Украину.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей.

Жизнь #Россия #Транспорт и дороги #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
Тарифы на ЖКХ подскочат в 2020 году
•
Диетолог увидела ожирение у половины депутатов Госдумы
•
Машинист показал видео проезда по Крымскому мосту
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Как это работает
•
Игры и HD: зачем быстрый интернет в обычной квартире?
•
Задобрить Крысу: меню и дресс-код новогоднего вечера
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Забайкальские автомобилисты столкнулись с дефицитом топлива
Сибирь 26.12.2019 13:50
Сибирячка через месяц после отравления проснулась с новым сердцем
Сибирь 26.12.2019 13:39
Коров будут прикармливать елками
Сибирь 26.12.2019 12:48
Шлагбаум проткнул лобовик Toyota Camry под Новосибирском
Сибирь 26.12.2019 11:45
Самое популярное
США остановили строительство российского газопровода
4188
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
3627
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
3529
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
3236
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
Тарифы на ЖКХ подскочат в 2020 году
•
Диетолог увидела ожирение у половины депутатов Госдумы
•
Машинист показал видео проезда по Крымскому мосту
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Сибирь
•
Забайкальские автомобилисты столкнулись с дефицитом топлива
•
Сибирячка через месяц после отравления проснулась с новым сердцем
•
Коров будут прикармливать елками
•
Шлагбаум проткнул лобовик Toyota Camry под Новосибирском
•
Четвертый МС-21 поднялся в воздух
•
Суд переложил ответственность на родителей в деле мальчика и Сбербанка
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
Путин назвал свою главную цель
50
США остановили строительство российского газопровода
45
Топ комментариев

Uynachalnica

Для этого надоть еще два срока в Кремле просидеть, после премьерского кресла! Тогда точно прорвемси!

Uynachalnica

Славяша сходи к психотерапевту! Явно с твоим восприятием мира, не все в порядке!

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

DYNAMO7294

Еще 10 путинизма, и России то не будет!

great_america

"Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно" - и что в России выросло кроме...