Календари с обнаженными мужчинами в Бурятии отказались покупать

Календари с фотографиями действующих спортсменов Бурятии с обнаженным торсом не пользуются спросом у покупателей. Причиной могут быть проблемы жителей республики в принятии себя и своего тела, сообщила на своей странице в Facebook автор проекта и председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.

Деньги от продажи календарей должны были помощь детям-инвалидам, создатели проекта планировали собрать 700 тысяч рублей. Но спрос на календари оставляет желать лучшего.

«Возможно, дело в проблемах принятия себя, своего тела, своей сексуальности. Думаю, что некоторые дамы, которые стыдливо прячут глаза при виде красивого мужского тела, или мужчины, ухмыляющиеся при виде голого мускулистого торса, имеют эти проблемы», — уверена автор проекта.

Также она предположила, что провал календаря на рынке может быть связан с открытым сексизмом, «когда только женщина и ее тело считается в обществе предметом внимания. Именно предметом, а не одухотворенной самостоятельной личностью».

При этом, по словам Будашкаевой, в мире такие календари вызывают только здоровый интерес. Общественница поделилась, что ее всерьез беспокоит судьба благотворительного календаря «Спортсмены — детям Бурятии».