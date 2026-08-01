Россиянам утвердили список приложений для предустановки

Правительство опубликовало список программ из России и стран Евразийского экономического союза, обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Соответствующий список вступит в силу с 1 января 2027 года, всего в нем 40 программ. Так, на смартфонах с Android и iOS вместо голосового помощника «Маруся» теперь будет устанавливаться «Алиса AI» от «Яндекса».

На стационарные компьютеры и ноутбуки с операционной системой Linux будет необходимо предварительно устанавливать антивирус Kaspersky Free. Для умных телевизоров стал обязателен онлайн-кинотеатр «24ТВ».

Также в списке обязательных к предустановке программ RuStore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак», «Госуслуги», «МойОфис», «Яндекс.Браузер», 2ГИС, мессенджер «Макс», «Дзен», VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay.

Обязательная предустановка российского программного обеспечения на ввозимые в страну устройства заработала с 2021 года. Обычно она представляет собой возможность для российских пользователей автоматически скачать пакет программ при настройке гаджета.