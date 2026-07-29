Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика

Финская энергетическая компания Fingrid с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

Компания уже уведомила российских операторов связи о своих планах — финская сторона планирует обрезать кабель и полностью разобрать опоры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Решение объясняется тем, что Россия с 2022 года не поставляет электричество в Финляндию из-за прекращения платежей, поэтому финской компании невыгодно обслуживать опоры. В настоящее время этот участок линии электропередачи находится в режиме ограниченной эксплуатации.

При этом около 60-70% зарубежного трафика российских сетей сейчас приходится на транзит через Финляндию. После сноса линии российские операторы могут лишиться части магистральных каналов в Европу.

По оценке участников рынка, прекращение эксплуатации части магистральных линий может сказаться на качестве услуг связи в Северо-Западном федеральном округе. Операторы уже ведут переговоры с финской стороной о предоставлении альтернативных маршрутов.