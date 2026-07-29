НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика

Источник:
«Коммерсантъ»
756 2
Ростелеком. Дата-центр
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Финская энергетическая компания Fingrid с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

Компания уже уведомила российских операторов связи о своих планах — финская сторона планирует обрезать кабель и полностью разобрать опоры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Решение объясняется тем, что Россия с 2022 года не поставляет электричество в Финляндию из-за прекращения платежей, поэтому финской компании невыгодно обслуживать опоры. В настоящее время этот участок линии электропередачи находится в режиме ограниченной эксплуатации.

При этом около 60-70% зарубежного трафика российских сетей сейчас приходится на транзит через Финляндию. После сноса линии российские операторы могут лишиться части магистральных каналов в Европу.

По оценке участников рынка, прекращение эксплуатации части магистральных линий может сказаться на качестве услуг связи в Северо-Западном федеральном округе. Операторы уже ведут переговоры с финской стороной о предоставлении альтернативных маршрутов.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
МТС добавил «SOS-кнопку» для детей
«Яндекс» обучил нейросеть находить заправки с нужным топливом
Ведущие нейросети оказались критиками капитализма
Президент России подписал закон о поддержке ИИ
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
6957
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
14301
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
10826
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
13116
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
19020
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
142109
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
176128
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159936
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4748956
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
188414
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Топливный картель выявили в Новосибирской области
Из «копеек» и иномарок: как слить бензин из машины
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Топ комментариев

corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.