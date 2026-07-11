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2ГИС добавил информацию о бензине прямо на карту

Источник:
Sibnet.ru
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2ГИС запустил сервис, позволяющий автомобилистам узнать о наличии бензина и дизельного топлива, сообщила пресс-служба компании.

Карта бензина доступна в приложении (его следует обновить до последней версии) и на сайте benzin.2gis.ru.

Сервис показывает, на каких АЗС есть нужный бензин, сколько он стоит, есть ли ограничения на отпуск топлива и насколько большая очередь.

Информация обновляется примерно каждые 10 минут и доступна более чем по 29 тысячам заправок по всей России. Данные формируются на основе обезличенных оплат через Сбер и сообщений самих пользователей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Самыя бедные! А как же СВО? Постройте 5 армат, и отправьте Краматорск захватывать!

DEMON01

А как же в одной лодке и затянуть пояса.

kaisik

Я уже запереживал инфляция и цены из за топливо в верх полетят. Что бы голова не болела как же теперь...

-Керя-

К правительству лететь надо! Правительство на другой планете живёт, родной !!!