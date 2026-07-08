«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами

Сайт «ГдеБЕНЗ», где водители делятся информацией, на каких АЗС есть топливо, перестал открываться у части пользователей в среду, 8 июля. Создатели сообщили о технической причине.

«Причина техническая — на стороне регистратора домена, мы уже занимаемся восстановлением», — говорится в сообщении сервиса в телеграм-канале.

Сервис и серверы работают штатно, проблема только с адресом сайта. Ничего переустанавливать не нужно — как только все восстановится, сайт откроется сам, сообщила администрация.

Народная карта «ГдеБЕНЗ» появилась в конце июня. На ней водители в реальном времени отмечают, где топливо есть, где очередь, где машин мало, а куда ехать смысла нет. Сайт уже несколько раз сталкивался с атаками.