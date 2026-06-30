Запущена народная карта с отслеживанием бензина на АЗС

Программист Евгений Чудов создал народную карту с отслеживанием наличия бензина на АЗС на фоне перебоев с поставками топлива в России.

Карта «ГдеБЕНЗ» работает в браузере. Водители в реальном времени отмечают, где топливо есть, где очередь, где машин мало, а куда ехать смысла нет.

«Один человек приезжает на заправку и сообщает, что появился бензин. Другой подтверждает информацию. Третий уточняет марку топлива и размер очереди», — описал принцип работы карты Чудов в блоге на VC.

Карта появилась 26 июня. По словам создателя, за трое суток она собрала 1,8 миллиона уникальных посетителей, 3,5 миллиона визитов и 13,2 миллиона просмотров.

Иногда «ГдеБЕНЗ» открывается медленно. У некоторых пользователей могут не загружаться карта или отдельные данные, предупредил Чудов, добавив, что практически без остановки исправляет ошибки, переносит сервис на более мощные серверы и выпускает обновления.



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