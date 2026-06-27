Ситуация на топливном рынке серьезно усложнилась к концу июня. Российские власти заверяют, что запасов бензина и дизельного топлива достаточно. Но на АЗС возник дефицит и огромные очереди. Более 30 регионов ввели лимиты на отпуск топлива. Что происходит и когда бензин вернется на АЗС?

Причины дефицита

Первопричина дефицита — внеплановые ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Официальной статистики по пострадавшим НПЗ нет. Но глава «Роснефти» в письме президенту охарактеризовал происходящее как «беспрецедентное количество повреждений».

Обсуждая ситуацию на совещании с членами правительства, Путин констатировал, что удары по гражданским объектам стали частью тактики киевского режима — с целью создать проблемы с энергоресурсами. Однако, по словам президента, власти обязаны свести последствия к нулю.

Всего в России более 30 крупных НПЗ мощностью от 2 до 21 млн тонн в год и около 80 небольших заводов.

Дополнительными факторами для дефицита бензина стали повышенный сезонный спрос, плановые остановки НПЗ в отдаленных регионах, логистические ограничения в южных регионах, а также рекордный экспорт нефтепродуктов в предыдущие месяцы.

Организация новой географии поставок на периферию требует времени и дополнительного железнодорожного транспорта. Также требуется пересмотр структуры продаж, чтобы обеспечить топливом небольшие сети, которые не интегрированы в нефтяные компании.

Власти считают, что если бы потребление оставалось на прежнем уровне, проблема не ощущалась бы так остро. Но на фоне сообщений о дефиците начался ажиотажный спрос, люди стали запасаться топливом впрок, скупая бензин как когда-то сметали гречку и сахар.

Когда бензин вернется на АЗС

Росстат зафиксировал самый высокий за десять лет недельный рост цен на топливо — с 16 по 22 июня розничные цены взлетели сразу на 3%. Накопленным итогом с начала 2026 года бензин в рознице официально подорожал на 9,8%. ФАС поручено следить за ценами на АЗС.

Вице-премьер Александр Новак при этом заверил, что даже сейчас объем топлива в России позволяет покрыть ажиотажный спрос на внутреннем рынке. Но нужно время на организацию поставок.

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Кабмин уже занимается подготовкой плана стабилизации рынка топлива в стране. Одной из мер может стать выпуск топлива по стандартам «Евро-3» вместо «Евро-5» — упрощенная технология позволит заводам ускорить переработку нефти.

Введен тотальный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, пока он действует по 31 июля 2026 года. Крупнейшие нефтяные компании обязали зафиксировать объемы обязательных поставок на внутренний рынок.

Минэнерго ожидает улучшения ситуации уже в первой половине июля после завершения ремонтов на нескольких крупных НПЗ. Полностью победить дефицит бензина ведомство пообещало к августу 2026 года.