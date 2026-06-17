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Какую канистру выбрать для бензина, как и сколько хранить

Источник:
Sibnet.ru
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Канистры для бензина
Фото: © Sibnet.ru
Сообщения об ограничениях на АЗС заставляют задуматься: а не создать ли запас топлива. Какие канистры подходят для бензина, как его наливать и как хранить.

Канистры для бензина бывают металлические и пластиковые. Они существенно различаются, имеют свои плюсы и минусы. 

Металлические делают из стали, алюминия или нержавейки по ГОСТу. Стальные штампуют из цельного листа, швы заваривают или пропаивают, внутри и снаружи делают антикоррозийное покрытие. Толщина стенок варьируется от 0,6 до 0,8 миллиметра, и такая емкость способна выдержать падение с высоты человеческого роста на бетон без деформации.

Алюминиевые варианты легче стальных примерно на 30-40%, но мягче по структуре и дороже в производстве. Канистры из нержавеющей стали очень долговечны, но очень дорогие.

При покупке металлической канистры нужно внимательно изучить шов. Качественная сварка выглядит как ровный валик без пропусков и наплывов. Точечная сварка или пайка менее надежны, но допустимы для малых объемов. Не должно быть вмятин или следов ржавчины.

Пластиковая канистра изготавливается из топливостойкого полиэтилена (HDPE). Этот материал обладает химической инертностью к углеводородам, то есть бензин не разъедает стенки изнутри. Также в материал добавляют антистатические присадки, поскольку пластик не проводит электричество, а значит, при переливании теоретически возможна искра.

Качественный HDPE почти не пахнет, поэтому при покупке нужно открыть крышку и понюхать горловину. Резкий химический запах свидетельствует о низком качестве пластика или использовании вторичного сырья.

Нужно осмотреть корпус на просвет: если была нарушена технология литья, то канистра может лопнуть в самом тонком месте при серьезной нагрузке.

Маркировка UN на канистре для бензина
Фото: © Sibnet.ru

На корпусе разрешенной канистры должна быть маркировка UN. Она сопровождается кодом из букв и цифр, например 3H1/Y1.4/150. Расшифровывается так: 

3H1 — пластиковая канистра (у металлической будет А)
 Y — группа упаковки для среднеопасных веществ
1.4 — относительная плотность вещества
150 — давление в килопаскалях.

Обычные пластиковые бутылки, канистры из-под других технических жидкостей или неизвестного назначения, тару для пищевых продуктов использовать для бензина категорически запрещено.

Как наливать бензин в канистру

Канистра должна стоять на земле перед заполнением, чтобы исключить риск искрообразования от статического разряда.

Не нужно заполнять канистру до самого верха — примерно 5–10% объема стоит оставить для теплового расширения топлива. По окончании надо плотно закрутить крышку и убедиться, что нет подтеков.

Если на АЗС отказывают в заправке в канистру, следует ссылаться на действующий ГОСТ Р 58404-2019 (п. 8.2.5), где указано: «Разрешается отпуск нефтепродуктов в полимерную тару при наличии соответствующей маркировки, подтверждающей ее предназначение для хранения топлива». Однако сейчас сети вводят временные запреты на отпуск топлива в канистры.

Пять литров топлива весят примерно 3,7 килограмма.

Как заправить авто из канистры

У многих современных пластиковых канистр уже есть удобная телескопическая трубка-носик, облегчающая попадание бензина в бак.

Или потребуется воронка. Если ее под рукой не оказалось, подойдет обычная пластиковая бутылка. Надо отрезать дно под углом, а горлышко плотно вставить в заправочную горловину бака.

Чтобы бензин не брызгался, канистру нужно держать боком или широкой стороной в горизонтальном направлении.

Еще есть способ со шлангом, но в этом случае канистра должна стоять выше горловины и придется убрать воздух из трубки, вытянув его ртом (в народе технология называется «всосал — выплюнул».

Как хранить

Канистру с бензином хранят в прохладном, темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников огня, искр и работающих приборов (например, генератора). Идеальная температура — не выше 15-20 градусов Цельсия.

В металлической канистре бензин можно хранить до 6-12 месяцев, в пластиковой таре этот срок сокращается до 3-6 месяцев. Даже специальные полимеры имеют микроскопические поры, через которые проникает воздух, что приводит к окислению топлива.

При длительном хранении бензина октановое число падает, образуются смолы, топливо становится непригодным для современных двигателей.

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korvinsS

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andrei703333

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fender1984

А чё, вот прям у всех-всех-всех английских пенсионеров есть яхты?

vova97

а после выборов будет "СЮРПРИЗ"