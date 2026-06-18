Можно ли возить в машине канистру с бензином

Автомобилисты скупают канистры для бензина на фоне надвигающегося дефицита топлива. Но можно ли возить запасной бензин в канистре в обычном автомобиле? Например, в дальних в турпоездках.

Возить топливо в машине можно, но при строгом соблюдении правил. Частное лицо может перевозить до 240 литров суммарно на один автомобиль и до 60 литров в одной канистре. Это прописано в Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Подойдет металлическая или пластиковая канистра, но обязательно с маркировкой UN (означает, что емкость для горючего). Канистра должна быть надежно зафиксирована в багажнике ремнями или упорами, чтобы не каталась и не переворачивалась во время движения. Лучше поставить вертикально для снижения риска протечек.

Перевозка в других емкостях запрещена. А неподходящий пластик — серьезный риск пожара. Бензин расширяется при нагревании, и стенки могут лопнуть. Пластик накапливает статическое электричество. Даже от трения жидкости о стенки при движении может образоваться опасная искра.

За нарушение правил перевозки опасных грузов (статья 12.21.2 КоАП РФ) водитель заплатит штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей или лишится прав на срок от четырех до шести месяцев.