НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Как возникают галлюцинации нейросетей

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Чат-бот ChatGPT
Фото: © Marketcomlabo
Нейросеть с невероятной уверенностью рассказывает пользователю факты, цитирует источники, приводит даты и имена — а затем выясняется, что все это чистая выдумка. Именно так выглядит галлюцинация искусственного интеллекта.

Распространенность этой проблемы привела к тому, что Кембриджский словарь добавил новое значение термина «hallucination», относящееся конкретно к искусственному интеллекту.

Почему нейросети галлюцинируют

Галлюцинации нейросетей — не сбой в традиционном понимании, модель в этом случае работает именно так, как спроектирована. Фактически, она угадывает наиболее вероятное продолжение текста на основе обучающих паттернов.

Большие языковые модели (LLM) ориентированы на создание правдоподобных ответов, а не на проверку их истинности. Иногда такое угадывание приводит к тому, что выдумываются факты, детали или логические выводы, которых нет в исходных данных.

Галлюцинации становятся возможны по двум ключевым причинам. Нейросети нередко галлюцинируют в условиях нехватки достаточного количества обучающих данных или же их переизбытка.

Как выглядит галлюцинация

Специалисты выделяют две основные категории галлюцинаций. Фактические галлюцинации — модель приводит неверную и ошибочную информацию о реальном мире, придумывает несуществующие цитаты и ссылки.

Также есть контекстуальные галлюцинации — в этом случае модель отклоняется от предоставленного контекста или от инструкций пользователя, порождая нерелевантные ответы. Например, ИИ начинает рассуждать на тему, о которой его не спрашивали.

Один из самых громких случаев — дело американского адвоката Стивена Шварца в 2023 году. Он готовился защищать интересы клиента в судебном разбирательстве с авиакомпанией и попросил ChatGPT найти похожие судебные дела.

Чат-бот выдал список из шести очень убедительных судебных заседаний с цитатами и ссылками. Однако все детали были полностью выдуманы — не существовало ни самих дел, ни судей, ни решений. Это привело к дисциплинарным мерам против адвоката.

Как бороться с галлюцинациями

Полностью исключить галлюцинации у нейросетей невозможно, однако есть несколько способов снизить риск опростоволоситься, положившись на экспертное заключение ИИ, содержащее ложные данные.

Самый простой метод — всегда перепроверять информацию ИИ по надежным источникам. Также нелишним будет требовать от модели указать источники приводимых фактов, проверить их реальность, а также объяснить логику выводов. 

Еще по теме
Т2 запустил оплату зарубежных сервисов через СБП
Россияне сократили интернет‑активность
Российских подростков защитят от деструктивного контента в интернете
GlobalSign отзовет «цифровые паспорта» российских сайтов
смотреть все
Хайтек #Интернет #Потребитель
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
5419
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
12600
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
9384
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
11363
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
17928
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
140949
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
174867
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159547
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4343109
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187910
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

DEMON01

У а как ,московскую петушню спасать надо, весь бензин туда что бы не верещали.

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки